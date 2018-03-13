Boeing'in yeni uçağı MAX 8 ilk defa Türkiye'de

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE, Hollanda ve Malta bayraklı hizmet veren Türk havayolu firması Corendon, bu yıl Boeing\'in yeni üretimi olan 737 MAX 8 tipi uçağını filosuna kattı. 110 milyon dolarlık yeni uçak, Türkiye\'de ilk kez Corendon logosuyla uçmaya başlıyor.

Corendon Airlines kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, bu yıl filolarına yeni 3 uçak daha katarak, toplam uçak sayısını 17\'ye çıkardıklarını açıkladı. Türkiye, Hollanda ve Malta olmak üzere üç ülke bayrağıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Yıldıray Karaer, Corendon olarak Boeing 737-800 tipi uçaklar kullandıklarını, ilave üç uçaktan birinin ise Türkiye\'de olmayan Boeing 737 MAX 8 olduğunu söyledi.

Boeing 737 MAX 8\'in Türkiye\'de ilk defa Corendon logosuyla uçuş yapacağını belirten Yıldıray Karaer, “Havacılık anlamında iyi bir yatırım, olumlu bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Bu uçak da 189 kişilik. Ancak bizim operasyon yaptığımız diğer uçaklardan ve rakiplerine göre yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlayacak ve daha hafif bir uçak. Uçuş mesafesi daha uzun. En önemlisi Türkiye\'de ilk defa Corendon logosu altında uçacak olması. Katalog fiyatı ise 110 milyon dolar\" dedi.

BOEING\'İN EN HIZLI SATILAN UÇAĞI

Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Gücünü CFM International\'ın Boeing 737 MAX\'e özel olarak ürettiği LEAP-1B motorlardan alan uçak, daha çok yakıt tasarrufu ve verimlilik sağlıyor. 3515 mil (5656 km) menzil özelliği sayesinde MAX 8, Boeing 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. Üstün yakıt tasarrufu özelliği ile karbon emisyonunu da azaltan yeni seri, rakiplerine oranla hem daha çevreci, hem de günümüz tek koridorlu uçak modellerine göre yüzde 40 daha sessiz. MAX serisi ayrıca yeni aerodinamik tasarımıyla dikkat çekerken yüksek teknoloji ürünü \'wingletler\' sayesinde yüzde 1.5 ekstra yakıt tasarrufu sağlıyor.

Aralık 2015\'te üretimine başlanan ve Boeing tarihindeki en hızlı satılan uçak modeli olan 737 MAX serisi için dünyadaki 92 firmadan 4 binden fazla sipariş verildi. MAX modelinin ilk uçuşu 29 Ocak 2016\'da gerçekleşti ve şu ana kadar 49 uçağın teslimatı tamamlandı.



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