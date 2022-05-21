Boeing yapımı Starliner, ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlendi

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Boeing'in yeni Starliner uzay kapsülü, ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmeyi başararak yörüngeye astronotsuz uçuşla ilgili önemli bir başarıya imza attı.

Kapsül, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral ABD Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldıktan yaklaşık 26 saat sonra cuma günü ISS'e vardı. İstasyonda şu anda 7 kişi bulunuyor.

Starliner, perşembe günü Boeing-Lockheed Martin'in ortak kurduğu ULA'nın yaptığı Atlas V roketinde fırlatılmıştı. Roket, iki ateşleyicisinin bozulmasına rağmen öngörülenden 31 dakika sonra hedeflenen yörüngeye ulaştı.

Starliner projesi, 2 yıl boyunca yaşanan ertelemeler ve mühendislik sorunlarının ardından cuma günü ISS ile buluştu.

Öte yandan, Starliner'ın ISS'e kenetlenmesiyle ilk defa NASA'nın iki Ticari Mürettebat Partneri aynı anda uzay istasyonuna yanaşmış oldu. Bir SpaceX Crew Dragon kapsülü, nisan ayında astronot taşıdığı ISS'e kenetlenmiş durumda.