Boeing, ürettiği bir uçağın motorunun havada alev almasının ardından tüm 777'lerin yere indirilmesi çağrısında bulundu

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Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, United Airlines'a ait bir Boeing 777'nin motorunun Denver'da havadayken alev almasının ardından dünya genelinde bu uçaklardan 120'den fazlasının indirilmesini talep etti.

Boeing, Denver'da motoru bozulup acil iniş yapan uçakla aynı motoru kullanan uçakların gerekli incelemeler yapılana kadar uçmaması gerektiğini söyledi.

328 numaralı uçuş pazar günü 10 mürettebatı ve 231 yolcusuyla Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya uçuyordu. Uçak havalandıktan kısa süre sonra motoru bozuldu ve alev aldı. Broomfield polisi, uçağın motorundan kasabaya düşen parçaların fotoğraflarını paylaştı.

United Airlindes, filosunda aktif görevde bulunan 24 Boeing 777'yi de geçici olarak yere indirdiğini bildirdi. Japonya havacılık denetleme kurumu da ülkede Pratt & Whitney PW4000 motorlu Boeing 777 kullanan havayollarının bu uçağı uçurmayı durdurmasını emretti. Japon ANA'da bu uçaklardan 19, JAL'da ise 13 tane olduğu belirtildi.

Güney Kore, Boeing 777'leri kargo uçağı olarak da kullanıyor. Ülkenin ulaştırma bakanlığı anlık olarak hiçbir önlem almayacaklarını ancak üretici firma Boeing ve denetim kuruluşlarıyla görüşeceklerini, aynı zamanda bu uçakların Japonya'ya uçurulmayacağını duyurdu.

Boeing, Koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuşlara taleplerin azaldığı günlerde 69 Pratt & Whitney PW4000 motorlu Boeing 777'nin kullanıldığını, 59'unun ise hangarlarda bulunduğunu ifade etti. Uçak üreticisi, incelemeler bitene kadar bu uçakların uçurulmamasını tavsiye etti.

ABD Federal Havacılık Yönetimi, pazar akşamı Demver'da kaza yapan uçağa benzeyen uçakların incelenmesini talep etti.

2018 ve 2019'da iki kaza yaptıktan sonra Boeing'in ürettiği bir başka uçak olan Boeing Max tipi yolcu uçakları dünya genelinde yere indirilmişti. Kısa süre önce bu uçakların Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği'nde uçmasına izin verildi.