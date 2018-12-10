Boeing Türkiye'deki ilk mühendislik ve teknoloji merkezini açtı

Tansu Edip GÖKBUDAK - Güven USTA - İbrahim MAŞE /İSTANBUL (DHA) BOEING\'in Türkiye\'de ilk kez açtığı Mühendislik ve Teknoloji Merkezi\'nin açılışında konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Boeing uçaklarının gezdirilirken kendilerine uçakların iç takım kapaklarının Türkiye tarafından yapıldığının gösterildiğini söyleyerek, \"Artık iç takım kapağının önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mühendislik ve Teknoloji Merkezi bunun bir işareti\" dedi.

Boeing, Türkiye\'deki ilk mühendislik ve teknoloji merkezini İstanbul Swissotel\'de düzenlenen törenle açtı. Aynı zamanda Teknoloji Günü\'nün kutlandığı törene, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Boeing Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Naveed Hussain, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve havacılık sektöründen çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Teknopark\'da faaliyet gösterecek olan Boeing Mühendislik ve Teknoloji Merkezi tasarım mühendisliği ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanacak. Merkez, Türkiye\'nin havacılık sistemini zenginleştirmek, Türkiye\'nin küresel havacılık sektörüyle bağını güçlendirmek için önemli bir rol üstlenecek.

\"SADECE PARÇA ÜRETMEYECEĞİZ\"

Açılacak merkezde Türkiye\'nin entelektüel kabiliyetiyle mühendislik kabiliyetinin birleşeceğini söyleyen Demir, \"Türkiye artık sadece parça üreten aday ülke olmaktan çıkıp, hem dizayna giren, hem de dizayn parçası olan bir yapıya dönüşüyor. Türkiye\'de geniş bir küresel ekonomiye katkıda bulunacak küresel piyasadaki şirketlerle ilgili çalışmalarımız var. Bunun amacı Türkiye\'de küresel lige oyuncular çıkarmak, hem imalat bakımından hem de teknoloji geliştirme, Ar-Ge ve mühendislik anlamındadır. Kendi kalifikasyon süreçlerimiz neyse bunları da kendi değerlendirme ve kalifikasyon süreçlerimize eklemek isteriz\" dedi.

YÜZLERCE MÜHENDİS ONLARCA PROJE

Savunma Sanayi Başkanı Demir \"Öncelikli olarak kabin içi tasarımı ve kompozit teknoloji geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütülecek. Bu tür merkezlerin ileride yüzlerce mühendisle, onlarca proje ile yoğun çalışan merkezlere dönüşeceğine şahit olacağız. Bu merkezde iyi eğitim almış yetenekli Türk mühendislerimizin, bir kez daha dünya standartlarında işler çıkartabileceğine eminim\" dedi.

\"ÖZGÜN ÜRÜNLER GELİŞTİRECEĞİZ\"

Türkiye\'nin gelişen havacılık sektörünün küresel bir çekim merkezine dönüştüğünü kaydeden Demir, \"Uçak, helikopter, motor, insansız hava araçları, görev sistemleri geliştirme projelerimiz var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye\'nin alt sistemlerde, motor sistemlerinde kendine özgün ürünlerini geliştirmeye başladığını ve mevcut sistemleri ileriye götürdüğünü göreceksiniz\" dedi.

DÜNYADA ALTI MERKEZ VAR

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing\'in Türkiye\'de 70 yılı aşkındır faaliyet gösterdiğini söyleyerek, Türkiye\'nin havacılık sektöründe sürekli gelişen bir ülke olduğunu söyledi. Sargın, Boeng\'in dünyada 65 ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatırken, \"Sadece 6 tanesinde mühendislik ve teknoloji merkezi var. Bunlardan birinin Türkiye\'ye kuruluyor olması çok önemli\" dedi. Sargın \"Türkiye\'deki 70 yılımız boyunca çok başarılı çalışmalar yaptık. Türkiye Beoing için sadece güçlü büyüyen bir pazar değil çok önemli bir ülke. Bu tabloya baktığımızda Türkiye\'nin Boeing\'in stratejik ülkeleri arasına aldık\" dedi. Sargın ortaya çıkan stratejik işbirliği çerçevesinde Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı oluşturduklarını kaydederek, \"Bu plan Türkiye\'nin havacılıkta ve rekabetçilikte büyümeyi yakaladığı plandır\" diye konuştu.

YENİLİĞE ENGEL OLAN ZİHNİYET GERİDE KALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, Türkiye\'de geçmişte havacılık ile ilgili çalışmalar yapan Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi kişilerin görünmez eller tarafından engellendiğini söyleyerek, \"Bizler bugün yeniliğe ve gelişmeye engel olan zihniyetin çok geride kaldığını beyan ediyoruz. Beyin göçünü tersine çevirecek her türlü girişimin arkasındayız\" dedi.

HEDEF 300 MİLYON YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise \"2023 havacılık planlamasında büyük gövdeli uçak sayısının 750\'ye, yolcu sayımızın 300 milyona ulaşmasını hedefliyoruz\" dedi. Sayan Türkiye\'nin Avrupa\'da uçuş ağını en fazla yükselten ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

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