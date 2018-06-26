Boeing şirketlere havacılık sanayi geliştirme eğitimi veriyor

Umida Achilova / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing, Türkiye havacılık sanayinin rekabetçiliğini ve artan kabiliyetini desteklemek amacıyla, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ev sahipliğinde 70’ten fazla Türk şirketine havacılık sanayi geliştirme eğitimi verdi.

Boeing şirketinin Türkiye temsilcisi ve genel müdürü Ayşem Sargın, “Türkiye, Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer almakta. Türkiye’nin hem bir sanayi ortağı ve teknoloji sağlayıcısı olarak, hem de havacılık ürün ve hizmetlerinde güçlü bir pazar olarak, küresel havacılık sektöründe yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

Boeing, Türkiye Milli Havacılık Planı’nın en önemli unsurlarından biri olan Havacılık Sanayi Geliştirme Programı kapsamında planlanan eğitimlerin ilki Kasım 2017’de, SSM ile birlikte Ankara’da gerçekleştirmişti. Türk şirketlerini Boeing’in kaynak seçim ve satın alma süreçleri ile ilgili bilgilendirmek için hazırlanan bu eğitim, Boeing’in yeni tedarikçilerine sertifikasyon süreç desteğinin yanı sıra, tedarikçi değerlendirmeleri, mentorluk ve eğitimlerini de kapsıyor.

Sargın geçtiğimiz yıllarda açıkladığı Boeing Türkiye Milli Havacılık Plan detaylarını hatırlatarak, programı ile birlikte, Türk havacılık şirketlerinin küresel birer oyuncu olma yolculuğunu desteklemeyi ve havacılık sektörünün Türkiye\'nin ekonomik büyümesindeki payını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Boeing’in yıllar içinde Türkiye’de yarattığı iş hacmi 1,6 milyar doları aştı. Boeing’in Türkiye’deki tedarikçileri halihazırda tüm Boeing Ticari Uçak programlarına parça veya montaj sağlıyor.