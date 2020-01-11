Boeing'in kovulan CEO'suna 80 milyon dolardan fazla tazminat

Financial Times'ta yer alan habere göre geçen aylarda kovulan Boeing'in CEO'su Muilenburg'un görevinden ayrılırken 80 milyon dolar değerinde hisse senedi ve emeklilik ikramiyesi alacağı ortaya çıktı.

CEO işten çıkarılmıştı

Şirket ayrıca, Boeing'in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO'su Dennis Muilenburg'un "kıdem tazminatı almadığını" duyurmuştu.

Boeing'e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar değerinde hisse senedi hakkından mahrum bırakılmış, fakat eski CEO'nun 62,2 milyon dolar değerinde emeklilik maaşını alacağı açıklanmıştı.

Öte yandan ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5,4 milyon dolar ceza öngördü.

Bunun yanında ABD'li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamış, ve böyle bir eğitimin gereksiz olduğu yönünde yaptığı önceki iddiaları değiştirmişti. (DHA)