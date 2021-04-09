Boeing, iki kez düşen Max tipi uçaklarında yine problem tespit etti

T24 Dış Haberler

Boeing, daha önce yaptığı iki kaza nedeniyle dünya genelinde yere indirilen Boeing 737 Max'lerde yeni bir problem tespit ettiklerini açıkladı. Problemin uçağın elektrik sistemiyle ilgili olduğu belirtildi.

Boeing'den yapılan açıklamada şirketin spesifik bir grup Boeing 737 Max sahibi 16 havayolu şirketine potansiyel sorunları kontrol etmeden uçuş yapmaya devam etmemesi için tavsiyede bulundu.

Boeing, elektrik sistemindeki bir parçanın yeterince topraklanıp topraklanmadığının kontrol edilmesi gerekeceğini ve ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Dünya genelinde Boeing 737'lerden ikisi 346 kişinin ölümüne sebep olan iki kaza yaptıktan sonra 2019'un Mart'ı ile 2020'nin Kasım'ı arasında yere indirilmişti. FAA, geçen aylarda sorunların çözüldüğünü ifade ederek Max'ların tekrar uçmasına izin vermişti.