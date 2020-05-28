Boeing, FAA'den uçma izni çıkmamasına rağmen 346 kişiye mezar olan Max tipi uçakların üretimine tekrar başladı

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ABD Federal Havacılık Kurumu'nun henüz tekrar uçmasına izin vermemesine rağmen havacılık devi Boeing, 737 Max'ların üretimine tekrar başladı. İki 737 Max 8'in birkaç ay arayla çakılıp 346 kişinin ölümüne sebep olmasının ardından uçaklar yere indirilmişti.
Yapılan açıklamada 737 Max'ların Renton, Washington'daki Boeing fabrikasında "düşük oranda" üretileceğini belirtildi.
Boeing geçen ay uçakların "üçüncü çeyrekte denetimden geçeceğini" ve teslimatların başlayacağını ifade etmişti. Reuters uçakların Ağustos'a kadar uçmasının beklenmediğini ifade etmişti.
Öte yandan Boeing aynı gün içinde 6 bin 770 işçisine işini kaybedeceğini bildirdi. 5 bin 520 işçi de şirketin yaptığı teklifi kabul ederek işten ayrıldı. Dünya genelinde hava seyahatinin durma noktasına gelmesi sebebiyle yeni tip Koronavirüs salgını havacılık sektörünü ağır bir şekilde etkiledi.
Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında yere indirilmişti. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi. Boeing uçakların tekrar uçabilmesi için ABD Sivil Havacılık Kurumu'ndan onay bekliyor, ancak şu ana kadar gerekli izin verilmedi.