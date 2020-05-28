Boeing, FAA'den uçma izni çıkmamasına rağmen 346 kişiye mezar olan Max tipi uçakların üretimine tekrar başladı

Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında yere indirilmişti. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi. Boeing uçakların tekrar uçabilmesi için ABD Sivil Havacılık Kurumu'ndan onay bekliyor, ancak şu ana kadar gerekli izin verilmedi.