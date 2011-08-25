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Yaşam

Boeıng 787 Dreamlıner uçuşa hazır İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 17:23

-Boeıng 787 Dreamlıner uçuşa hazır İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Boeing, dünya sivil havacılığında yeni bir dönem başlatacak 787 Dreamliner modelinin uçuş testlerini tamamladı.  Boeingden yapılan açıklamaya göre, gövdesi tamamen kompozit malzemeden üretilen çift koridorlu yeni Boeing modeli 787 Dreamliner'ın Rolls-Royce motorlu versiyonu, tip sertifikasyonu için gerekli uçuş testlerini bitirdi.  Gelişmiş aerodinamik yapısı ve sahip olduğu yeni teknolojilerin yanı sıra yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyetiyle ticari havacılığa yeni bir boyut katacak 787 Dreamliner, Eylül ayının sonunda ilk müşterisi Japon ANA Havayolları'na teslim edilecek. İlk Boeing 787 Dreamliner uçağını teslim alacak ANA Havayolları, uçağın uçuş programını açıkladı. Buna göre, 787 Dreamliner ilk ticari uçuşunu, 1 Kasım'da iç hatlarda Haneda-Okayama arasında gerçekleştirecek. Uçağın ilk uluslararası uçuşu Aralık ayında Haneda–Pekin arasında, ilk kıtalararası uzun uçuşu ise Ocak 2012'de Haneda–Frankfurt arasında yapılacak. -Yeni kargo uçağı uçuş sertifikasını aldı- Öte yandan, Boeing'in yeniden tasarladığı 747 jumbo serisinin kargo versiyonu olan 747-8 Freighter modeli, Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Avrupa Hava Güvenliği Ajansından (EASA) uçuş sertifikası aldı.  FAA, Boeing 747-8F için tip ve üretim sertifikasını onaylarken, EASA da tip sertifikası onayı verdi.  Boeing, sertifikasyon süreci kapsamında yeni modeli 747-8F için 3 bin 400 saatin üzerinde test uçuşunun yanı sıra binlerce saat yer, komponent, parça ve malzeme testi gerçekleştirdi.  Ticari uçuşlara hazır hale gelen Boeing 747-8F, Eylül ayında ilk müşterisi Cargolux'e teslim edilecek.

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