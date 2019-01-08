Boeing 777 2018 yılında en çok satan geniş gövdeli uçak oldu

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Boeing 777 ailesi, 2018 yılında aldığı 2000’den fazla siparişle, bu rakama ulaşan ilk geniş gövdeli uçak olarak tüm zamanların en çok satan geniş gövdeli uçak olma konumunu korudu. Türk Hava Yolları\'nın (THY), 2018 yılı içinde verdiği toplam 6 adet sipariş ile, filosundaki 777 sayısı 30’u aştı.

Siparişler, 777-300ER geniş gövdeli yolcu uçağı, uzun menzilli 777 kargo uçağı ve kısa süre içinde görücüye çıkacak olan 777X gibi popüler modelleri de kapsıyor.

Boeing Ticari Uçaklar Satış & Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Ihssane Mounir, 777’nin uzun menzilli uçak piyasasındaki liderliğinin sağlam temellere oturduğunu ve küresel ağlara daha fazla bağlantı sağlayabilecek durumda olduğunu belirtti ve ekledi:

“777 müşterilerimiz için karlı bir büyüme yaratarak tüm dünyada yolcularını memnun etmeyi sürdürüyor; bu da uçağımız için güçlü bir talep olarak geri dönüyor. Mevcut 777’in dayanıklılığı 777’lerin performansını, ekonomikliğini ve menzil kabiliyetini daha da artıracak olan yeni 777X’e geçişte büyük kolaylık sağlıyor.”

Türk Hava Yolları, toplamda 38 adet sipariş ve filosundaki 30’u aşkın 777 ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük 10 geniş gövdeli jet operatörü arasında yer alıyor.