Boeing 737 MAX'ların üretimi resmi olarak durduruldu

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Boeing, iki kere çakılarak 346 kişinin ölümüne sebep olan ve daha sonra dünya çapında yere indirilen 737 MAX tipi uçağının üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük uçak üreticisi, en çok satan uçağının üretiminin ne kadar yapılmayacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Boeing kazalardan bu yana uçağın kaza yapmasına sebep olan hataları tespit etmek ve düzeltmek için çalışmalar yapıyordu, ancak ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) henüz yapılan geliştirmeleri yeterli bulmadı ve MAX'lara tekrar uçma izni verilmedi.

FAA, Boeing'in kendilerine düzeltme için verilen yönergeleri takip ettiğini açıkladı. FAA, gerekli düzeltmelerin yapılması için farklı denetleme kurumlarıyla beraber çalıştıklarını da ifade etti.

Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında uçurulmamaya başlamıştı. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi. Boeing uçakları tekrar uçabilmesi için ABD Sivil Havacılık Kurumu'ndan onay bekliyor, ancak şu ana kadar gerekli izin verilmedi. Kaynak, uçuş bilgisayarlarındaki problemin FAA'nın kararını etkileyip etkilemeyeceğini bilmediğini ifade etti.