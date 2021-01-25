"Boeing 737 Max'ların tekrar uçmasına çok erken izin verildi"

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Boeing'in Seattle'daki fabrikasının eski müdürü, iki kazadan sonra yere indirilen 737 Max tipi Boeing uçaklarının tekrar uçmasına "çok erken izin verildiğini" söyledi.

2 defa kaza yapan ve 346 kişinin ölümüne sebep olan 737 Max'ların Kuzey Amerika ve Brezilya'da tekrar uçmasına izin verildi. Avrupa'nın da bu hafta uçaklara yeşil ışık yakması bekleniyor.

Eski müdür Ed Pierson, 737'lerin üretildiği fabrikada elektrik ve üretim kalitesi problemlerinin ciddi anlamda incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Pierson, denetim kurumlarının 2 kazada da direkt rol oynadığına inandığı faktörleri görmezden geldiğini ifade etti.

Boeing bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.