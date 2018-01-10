Boeing 2017 yılında 763 uçak teslim etti, 912 sipariş aldı

İstanbul, 10 Ocak (DHA) - Boeing son altı yılın sektör lideri olarak, 2017 yılında 763 adet uçak teslimatı gerçekleştirdi ve liste fiyatı 134.8 milyar dolar olan 912 net sipariş aldı.

Şrketten yapılan açıklamaya göre, Boeing, 737 ve 787 jetlerinin yüksek üretimiyle 2017’de 763 teslimatı gerçekleştirerek endüstri rekoru kırdı ve son altı yılda diğer üreticilere göre daha fazla ticari uçak teslim etti.

Açıklamada, \"Aynı zamanda şirket, tek koridorlu ve çift koridorlu uçaklar için 911 net siparişle bekleyen iş sayısını da önemli ölçüde arttırdı\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Boeing, yıl içerisinde ayda 47 adet üretime ulaşarak 737 programında rekor seviyeye ulaştı ve ayrıca yeni 737 MAX teslimatlarına başlayarak 74 adet MAX teslimatı yaptı ve 529 adet rekor uçak teslimatına ulaştı.

\"Boeing, 787 Dreamliner programında çift koridorlu uçaklarda rekor seviyede üretime devam etti ve yıl içerisinde 136 adet teslimat yaptı.\"

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO\'su Kevin McAllister yaptığı açıklamada, \"Rekor seviyedeki performansımız, dünyanın dört bir yanında müşterilerimize en yüksek yakıt tasarrufu sağlayan uçakları tasarlamak, üretmek ve teslimatını gerçekleştirmek üzere yenilikçi yöntemler geliştirmeye devam eden çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin göstergesidir” dedi.

Siparişler incelendiğinde, 71 müşteri, liste fiyatı 134,8 milyar dolar olan 912 net sipariş verdiği gözlemlenirken Boeing’in bekleyen işleri toplamda, üretimi yedi yıla eşdeğer olan 5.864 uçakla yıl sonunda rekor seviyeye ulaştı.

McAllister, \"Güçlü satış faaliyeti geçen sene başlattığımız ultra verimli MAX 10 ve 737 MAX ailesi için talebin ve Boeing\'in çift koridorlu uçak ailesine olan tercihin arttığını gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda planlanan üretim artışlarımız bu güçlü talebi karşılamak için tasarlandı\" dedi.

2017\'de, 787 Dreamliner ailesi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, yaklaşık 100 net sipariş, 777 ailesi ise 60 net sipariş aldı. Ticari uçaklarda diğer önemli kilometre taşları arasında 737 MAX 9 ve 787-10 Dreamliner’ın ilk uçuşları ve 737 MAX 7 ve yeni 777X üretiminin başlaması yer almaktadır. (Tablo)