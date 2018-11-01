BOE: Sorunsuz bir Brexit faiz artırma döngüsünü hızlandırır

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - İngiltere Merkez Bankası (BOE), Perşembe günü gösterge faiz oranını sabit tuttuğunu açıkladı ve sorunsuz bir Brexit’in bankanın faiz artırma döngüsünü hızlandıracağını duyurdu.

Banka, Ağustos ayındaki yüzde 0.25 artıştan sonra, faiz oranını yüzde 0.75’te tuttu.

Banka’dan yapılan açıklamada, güçlü ekonomik verilere rağmen, Brexit konusundaki belirsizlikler iş dünyasında duyarlı bir konu ve piyasalarda daha fazla oynaklığa sebep olabilir, denildi.

Ekonomik durum beklentisinin, özellikle yeni ticari anlamalar, iş ve finans dünyalarının, büyük ölçüde Avrupa Birliği’nden çıkış yolundan etkileneceğine dikkat çekilen açıklamada, “Para politikası Brexit’in etkisine göre belirlenecektir, faizler iki yöne doğru değişebilir” denildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bir Brexit anlaşması yapılması durumunda faizlerin artacağına işaret ederek, “Ekonominin Kasım ayı enflasyon raporu doğrultusunda ilerlemesi durumunda, beklenti dönemi boyunca para politikasında sıkılaşmaya devam etmek uygun görünüyor” dedi.

