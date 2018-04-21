Bodyguard, 5 kurşunla öldürüldü

ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE’de bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Levent Bayırlı(38), bara gelen E.Ş. (24) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı\'ndaki bir barda meydana geldi. E.Ş. arkadaşları ile eğlenmek için bara geldi. Barda bir süre eğlendikten sonra dışarıya çıkan E.Ş. henüz nedeni belli olmayan bir şekilde birileriyle tartıştı. Ardından otomobilindeki tabancasını alan E.Ş. barın giriş kapısında karşılaştığı güvenlik görevlisi Levent Bayırlı’nın, sağ ayağına iki, sol ayağına iki ve sırtına bir el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Levent Bayırlı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bayırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından E.Ş., polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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