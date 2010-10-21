'Body Worlds' cesetleri satılığa çıktı

T24- Almanya'da "Doktor Ölüm" olarak tanınan ve insan cesetlerinden hazırladığı sergileri ile tanınan Gunther von Hagens (65), şimdi de sergilediği cesetleri satışa çıkardığını açıkladı.



Bild gazetesi, insan cesetlerini kendi internet sayfasında satışa sunan Hagens'in, bu cesetleri sadece doktor ya da araştırmacı gibi belirli kişilere satabileceğini söylediğini yazdı.



Sergideki cesetlerin tümü için 69 bin 615 avro (yaklaşık 137 bin 500 TL) isteyen Hagens, kafatasları için yaklaşık 22 bin avro, insan kalbi için de 4 bin 165 avro fiyat koydu.



Doktor olmayan kişilere gerçek ceset yerine taklit, ancak birebir ölçekli yapay ceset parçaları satacağını açıklayan Hagens, yapay kafatası fiyatının da 980 avro olduğunu belirtti.



Polonya kökenli bir anatomist olan Hagens'in insan vücudundan alınan parçalarla oluşturduğu "Body World" adlı sergisi, Leipzig kentinde devam ediyor.



