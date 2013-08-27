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Politika

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon DP'den istifa etti

Demokrat Partili (DP) Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, partisinden istifa ettiğini açıkladı

27 Ağustos 2013 18:41

Demokrat Partili Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, partisinden istifa etti. Kocadon, CHP'ye geçip geçmeyeceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirterek, "Kısmetse olur" dedi.

Demokrat Partili (DP) Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, partisinden istifa etti. İstifasının ardından İzmir’e gitmek üzere yola çıkan Başkan Kocadon, Bodrum’un geleceği, huzuru ve mutluluğu için böyle bir karar aldığını, CHP’ye geçip geçmeyeceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirterek, “Kısmetse olur” dedi.

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