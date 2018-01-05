T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'un yeni konukları

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'a flamingolarla gelen pelikan sürüsü, görenlerin büyük ilgisini çekti

05 Ocak 2018 12:24

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'a flamingolarla gelen pelikan sürüsü, görenlerin büyük ilgisini çekti.
Göltürkbükü Mahallesi\'nde bulunan, koruma altındaki Phoenix türü palmiye ağaçlarıyla kaplı Akdeniz Gölü\'ne flamingolarla birlikte 20\'ye yakın pelikan geldi. Başta kuş gözlemcileri olmak üzere hayvanseverler bölgeye uğramaya başladı.
Pelikanlara ilgi gösterenler arasında bulunan evli ve 2 çocuk annesi, yönetici asistanı Nevbahar Şengül (45), \"25 yıldır burada oturuyorum. Göl, koruma altında olduğu için birçok özel canlı türünü bünyesinde barındırıyor. Birkaç yıldır, havalar soğuduğunda flamingolar geliyordu. Bu yıl, flamingolarla birlikte ilk kez pelikan sürüsünü de gördük. Göl, küçük; ama besin değeri açısından zengin. Havalar ısınıncaya kadar burada konaklıyorlar\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHABODRUMGöltürkbükü MahallesiPhoenixAkdeniz GölüPelikanlaraNevbaharGölBirkaçBuHavalarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24