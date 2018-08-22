Bodrum'un su altı güzellikleri, yarışma ile dünyaya tanıtılacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE\'de 1992- 2000 yılları arasında 6 kez düzenlenen Su Altında Görüntü Avlama Yarışması, (SAGAY) 18 yıl aradan sonra 7-8 Eylül\'de Muğla\'nın Bodrum ilçesinde yeniden yapılacak.

1987 yılında kurulan ilk sualtı topluluğu olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT), o dönemlerde Türkiye\'de su altına meraklı olan insanların çok büyük çoğunlukla zıpkınla balık avcılığına merakından yola çıkıp, başka bir alternatif olarak canlıları sualtı tüfekleri ile avlamak yerine, sualtı fotoğrafları ile görüntülerini avlama fikri ortaya attı. Birçok usta sualtı fotoğrafçısının katılımıyla Su Altında Görüntü Avlama Yarışması düzenlendi. İlgi gören etkinlik, kısa sürede Türkiye\'de yayıldı. Ardından düzenlenen su altı fotoğraf yarışmalarına ilham kaynağı oldu ve bu önemli etkinliğin yaygınlaşmasında etkin rol aldı. En öz tanımıyla, su altında zamana karşı yarışılan ve doğaya zarar vermeyen bir foto-safari niteliği taşıyan ve doğayı her gün biraz daha tüketen insanoğlunu daha yapıcı alternatiflere yöneltmenin hedeflendiği Su Altında Görüntü Avlama Yarışması\'nın ilki 1992 yılında Bozcaada\'da düzenlendi. Yarışma, birer yıl arayla Gökçeada, Foça, Ayvalık-Cunda Adası, Dikili-Denizköy ve son olarak 2000 yılında Karaburun\'da gerçekleştirildi. 18 yıl sonra yarışmanın tekrar yapılması için harekete geçildi. Yarışma için bu defa yer olarak Bodrum seçildi. 5 farklı kategoride yapılacak yarışma için ise tarih olarak 7-8 Eylül belirlendi. Yarışmaya katılacak olanların 31 Ağustos\'a kadar www.sagay.org adresinden detaylı bilgi alıp, kayıtlarını yaptırabileceği duyuruldu.

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