T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'un geçmişi günümüze taşınacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'un geçmişten günümüze tozlu arşivlerde, yaşlıların sandıklarında ve Yunanistan'ın İstanköy Kent Kütüphanesi ile Almanya ve İngiltere'deki müzelerde saklanan çok sayıda fotoğrafı, açılacak Kent Müzesi'nde gün yüzün

22 Aralık 2017 12:34

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'un geçmişten günümüze tozlu arşivlerde, yaşlıların sandıklarında ve Yunanistan\'ın İstanköy Kent Kütüphanesi ile Almanya ve İngiltere\'deki müzelerde saklanan çok sayıda fotoğrafı, açılacak Kent Müzesi\'nde gün yüzüne çıkacak.
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum\'un dünyada ve Türkiye\'de doğal güzelliklere sahip nadir yerlerden bir tanesi olduğunu belirterek ilçeye her yıl yaklaşık 70 ülkeden 2 milyona yakın insanın giriş yaptığını söyledi. Bodrum Belediyesi olarak tarihi kenti anlatan ve 1850\'li yıllardan başlayan binlerce fotoğrafı toplamaya başladıklarını belirten Kocadon, bu tarihi belge niteliğindeki fotoğrafları kısa bir süre sonra açılışı yapılacak Kent Müzesi\'nde sergileyeceklerini dile getirdi. Kocadon, \"Kral Mousolos\'tan Heradot\'a, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı\'dan, sanat güneşi Zeki Müren ve Neyzen Tevfik\'e kadar birçok ünlü isim Bodrum\'da yaşamış Bodrum\'a değer katmıştır. Halen ilçemiz dünyaca ünlü isimlerin ilgi odağı ve cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Bu nedenle kentimizin kimliğini ve geçmişini hem ilçemize konuk olarak gelen yerli ve yabancı turistlere hem de gelecek nesillerimize aktarmak için bu tarihi belge niteliğindeki fotoğrafları Kent Müzemizde sergileyeceğiz\" dedi.
Müzede sergilenecek fotoğraflar arasında yaşamının son 35 yılını Bodrum\'da geçiren ve 1996 yılında ölen sanat güneşi Zeki Müren\'in ilçeye geldiği ilk yıllarda Bodrumlularla çekilmiş resimleri yer alacak. Kadir İnanır ve Fikret Hakan\'ın Bodrum\'a geldiği ilk yıllardaki fotoğrafları ile Başbakan Bülent Ecevit\'in 1974 yılında Bodrum\'a gelişine ait fotoğrafların bulunduğu müzede 1920\'li yıllardaki Bodrumlu kadınların modern giysiler içerisindeki eski fotoğrafları da beğeniye sunulacak. Yunan adalarından gelen yelkenli ticaret kayıkları ile Bodrum\'dan Yunan adalarına mandalina ve zeytin götüren ticari ve sünger kayıkçıları da sergilenecek eserler arasında yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUMYunanistanKent KütüphanesiAlmanyaMüzesiBodrum Tanıtma Vakfı BOTAVBodrum Belediye Başkanı CHP Mehmet Kocadon BodrumTürkiyeBodrum BelediyesiKocadonKent MüzesiMousolos Heradot Halikarnas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24