Bodrum'un geçmişi günümüze taşınacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'un geçmişten günümüze tozlu arşivlerde, yaşlıların sandıklarında ve Yunanistan\'ın İstanköy Kent Kütüphanesi ile Almanya ve İngiltere\'deki müzelerde saklanan çok sayıda fotoğrafı, açılacak Kent Müzesi\'nde gün yüzüne çıkacak.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum\'un dünyada ve Türkiye\'de doğal güzelliklere sahip nadir yerlerden bir tanesi olduğunu belirterek ilçeye her yıl yaklaşık 70 ülkeden 2 milyona yakın insanın giriş yaptığını söyledi. Bodrum Belediyesi olarak tarihi kenti anlatan ve 1850\'li yıllardan başlayan binlerce fotoğrafı toplamaya başladıklarını belirten Kocadon, bu tarihi belge niteliğindeki fotoğrafları kısa bir süre sonra açılışı yapılacak Kent Müzesi\'nde sergileyeceklerini dile getirdi. Kocadon, \"Kral Mousolos\'tan Heradot\'a, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı\'dan, sanat güneşi Zeki Müren ve Neyzen Tevfik\'e kadar birçok ünlü isim Bodrum\'da yaşamış Bodrum\'a değer katmıştır. Halen ilçemiz dünyaca ünlü isimlerin ilgi odağı ve cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Bu nedenle kentimizin kimliğini ve geçmişini hem ilçemize konuk olarak gelen yerli ve yabancı turistlere hem de gelecek nesillerimize aktarmak için bu tarihi belge niteliğindeki fotoğrafları Kent Müzemizde sergileyeceğiz\" dedi.

Müzede sergilenecek fotoğraflar arasında yaşamının son 35 yılını Bodrum\'da geçiren ve 1996 yılında ölen sanat güneşi Zeki Müren\'in ilçeye geldiği ilk yıllarda Bodrumlularla çekilmiş resimleri yer alacak. Kadir İnanır ve Fikret Hakan\'ın Bodrum\'a geldiği ilk yıllardaki fotoğrafları ile Başbakan Bülent Ecevit\'in 1974 yılında Bodrum\'a gelişine ait fotoğrafların bulunduğu müzede 1920\'li yıllardaki Bodrumlu kadınların modern giysiler içerisindeki eski fotoğrafları da beğeniye sunulacak. Yunan adalarından gelen yelkenli ticaret kayıkları ile Bodrum\'dan Yunan adalarına mandalina ve zeytin götüren ticari ve sünger kayıkçıları da sergilenecek eserler arasında yer alıyor.



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