Bodrum'un çöplüğü yine yandı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde belediyeye ait çöplük alanında sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.



Bodrum'un Yokuşbaşı Mevkii'ndeki Bodrum ve 5 belde belediyesinin ortak kullandığı çöplük alanında sabah saatlerinde, belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, turistik ilçenin saatlerce duman altında kalmasına neden oldu. Bodrum Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile iş makinelerinin müdahale ettiği yangının ormanlık alana sıçraması önlendi. Yaklaşık üç saat süren yangın sırasında çöplüğün farklı noktalarından da yanma olduğu gözlendi.



Bodrum Belediye Başkanı DP'li Mehmet Kocadon, vahşi depolamanın yapıldığı çöp alanının doğaya, çevreye insana ve turizme aşırı zarar vermeye başladığını belirterek, “Hızlı yapılaşma ve nüfus artışı nedeniyle 11 belediyenin bulunduğu Bodrum'da 5 noktada bu tür çöplük alanları mevcut. Ve özellikle yaz aylarında çıkan ve bazen günlerce süren çöplük yangınları insan hayatı ve ormanlık alanları sıkça tehdit etmeye başladı. İlgili bakanlıklar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Bodrum'a yakın bir bölgede modern bir katı atık merkezi kurulması için ilk adımları attık. Belediyelerin gücü ile 100 milyon doların üzerinde mal olacak bu tesisin yapılması mümkün değil. Bu nedenle her yıl milyarlarca döviz girdisi sağlayan Bodrum'a katı atık yapılabilmesi için acil devlet desteği şart” dedi. Çöplük alanında çıkan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

