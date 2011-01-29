-BODRUM'U SEL VURDU BODRUM (A.A) - 29.01.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan sel, Ortakent beldesinde büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yaşanan sel en fazla Ortakent ve Bitez beldelerini etkilendi. Ortakent beldesindeki 200'den fazla ev ve iş yerini su basarken, evlerin zemin katları kullanılamaz hale geldi. Sel suları evlerdeki çok sayıda eşyayı, kökünden söktüğü ağaçları ve çöpleri sahile taşıdı. Selde bazı yollar ve köprüler de zarar gördü. Dere ağızlarında bağlı çok sayıda tekne sel sularına kapılarak denize sürüklendi, bazı tekneler ise alabora oldu. Sel sularına kapılan çok sayıda otomobil de, sürüklendi. Ortakent Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, beldede yaşanan şiddetli yağışın özellikle alt yapıyı olumsuz etkilediğini belirterek, ''Belediye ekiplerimiz ve çevre ilçe ve beldelerden yardıma gelen ekiplerin çabasına rağmen 200'den fazla ev ve iş yerini su bastı. Çok sayıda tekne denize sürüklendi. 50 yıldır böyle yağış görmedik. Öncelikle hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Can kaybının olmaması sevindirici'' dedi. Bu arada selin ardından, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların kendi çabalarıyla temizlik yapmaya çalıştıkları gözlendi.