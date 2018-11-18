Bodrum'u sel vurdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, onlarca ev ve iş yerini su bastı. Aşırı yağıştan korunmak için bindikleri araçlarıyla birlikte denize sürüklenen iki balıkçı ise son anda kurtarıldı. Sel sularının sürüklediği onlarca araç zarar gördü.

Bodrum\'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabaha karşı etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ile bazı ara sokaklar sel suları nedeniyle dereye döndü. Sel suları asfaltı sökerken, onlarca ev ve iş yerini de su bastı.

Torba mevkisinde balık tutan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada gelen sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları kurtarmak için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Koç ve Demirtaş, denizde başka kimsenin olmadığını ifade etti. Ayrıca denize sürüklendiği belirlenen 3 otomobil daha sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sabitlenip, sahiplerine bilgi verildi. Sel sularına kapılıp sürüklenen çok sayıda araçta da maddi hasar meydana geldi.

Son 24 saatte metrakereye 200 kilogram yağışın düştüğü ilçede, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.

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