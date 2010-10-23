Bodrum'u gay turistler sardı

T24 - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelip Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan 160 gay ve transseksüel ilginç görüntüler oluşturdu. Bodrum'daki bar ve diskolarda eğlenen gay turistlere koruma sağlandı.







Tanınmış turizm şirketi Alternative Holidays aracılığıyla Fransa, Almanya, İngiltere ve Belçika'dan 10 günlük tatil için gelen 160 gay ve transseksüel turist, Bodrum'un Yalı ve Turgutreis beldelerindeki lüks otellere yerleşti.

Gay turistler arasında Fransa ve Almanya'da yaşayan Türklerin de olduğu belirtildi. Gaylerin kaldığı tatil köylerinin çevresi ve sahilinde güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıca, 4 özel güvenlik görevlisinin de otellerinden çıkıp Bodrum'daki bar ve diskolarda eğlenen gay turistlere koruma sağladığı görüldü.

Çarşıdan bol bol alışveriş yapan gaylerin Gökova turu ise ilginç görüntülere sahne oldu. Tekne üzerinde dans edip eğlenen gayleri, mavi tura çıkan diğer teknelerdeki turistler meraklı gözlerle izledi. Gayler Gümbet Plajı'nda ve otellerin havuz başlarında ise güneşlendi.



Bodrum gözde tatil mekanı

Bu arada, İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi Independent On Sunday ise geçen ay özel olarak çıkardığı turizm ekinde, eşcinsel çiftler için ideal balayı mekanlarını sıraladığı listeye Bodrum'u da ilave etti.

Gazete, bir yılda yaklaşık 50 bin gay turistin tatil yaptığını belirterek, eşcinsellere yönelik dünyanın en iyi 10 organizasyonu tanıttı. Alternative Holidays adlı şirketin eylül ve ekim aylarında Bodrum'a düzenlediği eşcinsel turunu da duyurdu. Gazete, son 5 yıl içerisinde Bodrum'da tatil yapan gay turist sayısının 4 bine ulaştığını yazdı.

Gelecek yılki organizasyon için Bodrum tatilinde deniz sporlarının yanı sıra tarihi yerlere gezilerin düzenlendiğini, gece eğlencelerinin de tur kapsamında olduğunu ve 1 Kasım'a kadar rezervasyon yaptıranlara yüzde 10 indirim uygulanacağını vurgulayan İngiliz gazetesi, tur fiyatını ise uçak hariç kişi başına 395 sterlin olarak açıkladı.



