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Spor

Bodrumspor'un rakibi İnegölspor

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'u tek golle yenerek çıkışa geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın sahasında İnegölspor'la puan mücadelesine çıkacak

15 Eylül 2018 15:44

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor\'u tek golle yenerek çıkışa geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın sahasında İnegölspor\'la puan mücadelesine çıkacak. Bodrum İlçe Stadı\'nda saat 16.30\'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek.
Ev sahibi ekibin teknik direktörü Engin İpekoğlu, İnegölspor karşısında mutlak galibiyet beklediklerini söyledi. Sahalarında ilk 3 puanlarını almak için çabalayacaklarını belirten İpekoğlu, \"Ankara Demirspor galabiyetinin anlam bulması için İnegölspor\'u da yenmeliyiz. Futbolcularıma güveniyorum\" dedi. 

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