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Spor

Bodrumspor'da Tok gitti Daşgün geldi

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk sezonunda düşme hattına demir atan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Ümit Erol Tok'la yollar ayrılırken Tarık Daşgün'le anlaşmaya varıldı

09 Mart 2018 18:35

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'taki ilk sezonunda düşme hattına demir atan Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da teknik direktör Ümit Erol Tok\'la yollar ayrılırken Tarık Daşgün\'le anlaşmaya varıldı. Bodrum\'da görev yaptığı süre boyunca takımı hem 3\'üncü Lig hem de 86 yıllık tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e taşıyan Erol Tok, sportif direktör olarak kulüpteki görevini sürdürecek. Tok\'un yardımcıları Ali Merdin, Tufan Engin, Sadi Çeri ve Kemal Özyurt\'un da görevleri sonlandı. Muğla temsilcisini sezonun son 9 haftasında çalıştıracak Tarık Daşgün için ise kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Kariyerinde Hacettepe, Van BŞB, Aydınspor 1923, Gümüşhanespor ve son olarak Kastamonuspor 1966\'yı çalıştıran 45 yaşındaki Tarık Daşgün, Bodrum\'a geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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