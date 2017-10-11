Bodrumspor'da Sportif Direktör Erol Tok, teknik direktör olarak kulübeye iniyor

Hülya ELTEŞ/BODRUM, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da Sportif Direktör Erol Tok, teknik direktör olarak kulübeye inecek.

Yeşil-beyazlı kulüpte futbolda tam yetkiyle görev yapan Tok, takımın başında da sahaya çıkacak. Sezon başından bu yana Tok\'a bağlı olarak çalışan teknik direktör Ali Merdin de tecrübeli teknik adamın ekibinde yer almayı sürdürecek. Yeşil-beyazlı takımın ilk kez yer aldığı ligde kritik bir süreçte olduğunu belirten Başkan Rıza Karakaya, \"Yönetim olarak Erol Tok hocamızın teknik direktör kimliğiyle takımımızın başında kulübede olmasını uygun gördük. Bunun takımımıza daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Ali Merdin de görevine devam edecek. Hep birlikte bu kritik süreci atlatacağımıza inanıyoruz\" dedi.

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