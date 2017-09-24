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Spor

Bodrumspor'da Oktay'ın sakatlığı üzdü

  BODRUM, (DHA) TFF 2

24 Eylül 2017 15:49

 

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta zirve yarışındaki Amed Sportif\'le deplasmanda 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da Agah Oktay Yılmaz\'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Maçın 48. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu karşılaşmanın son bölümünde girdiği ikili mücadele sırasında topun üzerine düştü. Oktay\'ın omuz köprücük kemiği kırıldı. Tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta arasında takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Zorlu bir deplasmanda aldıkları 1 puanın ümit verici olduğunu dile getiren Teknik Direktör Ali Merdin, \"Rakip ilk kez seyircisiyle buluştu ve dolu tribünler önünde oynadık. Hakem ilk yarıda yüzde 100 penaltımızı vermedi. İkinci yarıda öne geçtik, ancak talihsiz bir penaltıdan Amed eşitliği sağladı. Her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz. Futbolumuz gelişiyor ve lige alışıyoruz. Zamanla daha iyi olacağız. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum\" dedi.

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