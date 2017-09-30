Bodrumspor telafi peşinde

BODRUM, (DHA)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Afjet Afyonspor\'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan Kastamonuspor 1966\'ye misafir olacak. Gazi Stadı\'nda Serkan Ergün\'ün yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00\'te çalacak. Teknik Direktör Ali Merdin, Kastamonuspor\'u mağlup edip kayıpları telafi edeceklerini söyledi. Merdin, \"Maça çok iyi hazırlandık. Futbolcularıma güvenim tam. Zorlu bir maça çıkacağız ancak evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz\" yorumunu yaptı.