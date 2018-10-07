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Spor

Bodrumspor telafi etti

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu mağlubiyetiyle yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yenerek tekrar yükselişe geçti

07 Ekim 2018 16:31

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Niğde Anadolu mağlubiyetiyle yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor 1966\'yı 2-1 yenerek tekrar yükselişe geçti. 
Geriye düşmesine rağmen maçı çevirip son 5 haftada 4\'üncü galibiyetini alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Engin İpekoğlu önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Yarışta olacaklarını ifade eden İpekoğlu, \"Takımımız pes etmedi. Kritik 3 puanı cebimize koyduk. Seri yakalayıp taraftarımızı mutlu edeceğiz\" dedi. 

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