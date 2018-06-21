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Spor

Bodrumspor Muhammet'le imzaladı

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig'in Ege temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde daha önce prensipte anlaşma sağladığı futbolcusu Muhammet Aran'la sözleşme imzaladı

21 Haziran 2018 14:41

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'in Ege temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde daha önce prensipte anlaşma sağladığı futbolcusu Muhammet Aran\'la sözleşme imzaladı. Stoperde görev yapan 27 yaşındaki futbolcu 2 yıl daha yeşil-beyazlılarda forma giyecek. Takımında kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Muhammet, \"Bu sezon taraftarımızı memnun etmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Budrumspor\'u hak ettiği yerlere getireceğiz\" dedi.
Muhammet geçen sezon Bodrumspor\'la 22 maça çıktı.  

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