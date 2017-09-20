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Spor

Bodrumspor lige döndü

İZMİR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü  tur maçında Gazişehir Gaziantep'e evinde uzatmalarda yediği golle 3-2 yenilerek elenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, moral bozmadı

20 Eylül 2017 17:55

İZMİR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 3\'üncü  tur maçında Gazişehir Gaziantep\'e evinde uzatmalarda yediği golle 3-2 yenilerek elenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, moral bozmadı. Teknik Direktör Ali Merdin, kupada ellerinden geleni yaptıklarını ancak artık lige odaklanacaklarını belirterek, \"1\'inci  Lig\'de mücadele eden, deneyimli oyunculardan kurulu bir rakibe karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapatmamıza rağmen 2\'nci devrede bulduğumuz gollerle maçı uzatmaya taşıdık. Kupada yolumuza devam etmek isterdik ancak olmadı. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum\" diye konuştu.
2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Amed Sportif\'le oynayacakları karşılaşmayı düşünerek kupada rotasyona gittiklerini ve genç bir kadroyla mücadele ettiklerini anlatan Merdin, \"Oyuncularımız bizlere gelecek adına önemli doneler verdi. 1\'inci Lig\'in en yüksek maliyetli takımlarından biriyle başa baş oynadılar\" yorumu yaptı.
Amed deplasmanına kazanmak için gideceklerini ifade eden genç teknik adam, \"Lige yavaş yavaş alışıyoruz. Amed Sportif grubun iddialı takımlarından biri. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puan olacak\" diye konuştu.

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