Bodrumspor lideri bekliyor

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta ilk haftayı galibiyetle kapattıktan sonra 5 maçtır 3 puana hasret kalarak tehlike hattına gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kötü gidişi lider Keçiörengücü karşısında bitirmeyi hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekipte Teknik Direktör Ali Merdin, \"İlk maçlarda çok iyi oynadık ama istediğimiz sonuçları elde edemedik. Takımdan memnunuz, bu hafta Keçiörengücü maçı ile birlikte üst sıralara tırmanmaya başlayacağız. Moral ve motivasyon kaybı yaşamıyoruz\" dedi. Bodrum\'da 16 puanlı namağlup liderle iç sahada oynanacak maç öncesi köprücük kemiği kırıldığı için ameliyat olan Agah Oktay ve çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Çağrı\'nın sakatlıkları sürüyor.

FOTOĞRAFLI