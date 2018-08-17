Bodrumspor Kaya Tarakçı'yı bitirdi

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, deneyimli kaleci Kaya Tarakçı\'yı 1 sezonluğuna renklerine bağladı.

Uzun görüşmelerin ardından Bodrumspor\'un teklifini kabul eden 37 yaşındaki kaleci yeşil-beyazlıların Afyonkarahisar kampına dahil oldu. Kariyerine 1998 yılında Gaskispor\'da başlayan Kaya, Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor, Kayseri Erciyesspor, Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu, Kartalspor, Konyaspor, Erzurumspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi. Kaya, Süper Lig\'de 49, 1\'inci Lig\'de 142, 2\'nci Lig\'de de 51 müsabakada forma giydi.