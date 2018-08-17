T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrumspor Kaya Tarakçı'yı bitirdi

BODRUM, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, deneyimli kaleci Kaya Tarakçı'yı 1 sezonluğuna renklerine bağladı

17 Ağustos 2018 14:54

BODRUM, (DHA) -  TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, deneyimli kaleci Kaya Tarakçı\'yı 1 sezonluğuna renklerine bağladı.
Uzun görüşmelerin ardından Bodrumspor\'un teklifini kabul eden 37 yaşındaki kaleci yeşil-beyazlıların Afyonkarahisar kampına dahil oldu. Kariyerine 1998 yılında Gaskispor\'da başlayan Kaya, Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor, Kayseri Erciyesspor, Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu, Kartalspor, Konyaspor, Erzurumspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi. Kaya, Süper Lig\'de 49, 1\'inci Lig\'de 142, 2\'nci Lig\'de de 51 müsabakada forma giydi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM DHATFFLig Beyaz GrupBodrum Belediyesi BodrumsporKaya TarakçıUzunBodrumsporAfyonkarahisarKariyerineGaskisporKaya Gaziantepspor Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Kocaelispor Kayseri Erciyesspor Adana Demirspor Mersin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24