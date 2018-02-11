Bodrumspor kabus görüyor

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Amed Sportif\'e 2-0 yenilerek düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1\'e düşen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, korkulu rüya görüyor. Son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 11 puan kaybeden yeşil-beyazlı takım küme düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı. 2. Lig\'deki ilk yılında lige tutunmak isteyen Bodrumspor, devre arasında yaptığı transferlere rağmen beklenen çıkışı gerçekleştiremedi.

Taraftarının önünde oynadığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alan Bodrum ekibi, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti. Çarşamba günü deplasmanda lider Afjet Afyonspor\'la karşılaşacak yeşil-beyazlılar, iç sahada namağlup unvanını koruyan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak.