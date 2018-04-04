Bodrumspor işi sıkı tutacak

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma yolunda pazar günü en önemli rakiplerinden Bucaspor\'la evinde karşılaşacak düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da tednik Direktör Tarık Düşgün, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Üst üste 3 karşılaşmadan galip ayrılmanın takıma büyük özgüven aşıladığını belirten Daşgün, \"Bucaspor genç bir takım. Çok mücadele ediyor ve koşuyorlar. Kesinlikle oyun disiplinini elden bırakmamalıyız. Maçın başından sonuna kadar motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Taraftarımızın da desteğine çok ihtiyaç duyacağız. Kazanıp önemli bir avantajı elimize geçirmek istiyoruz\" yorumunu yaptı.

Yeşil-beyazlılarda, kart cezalıları Çağrı ve Erkan müsabakada forma giyemeyecek. Bodrumspor bu maç öncesi 28 puanla 16\'ncı basamakta yer alıyor.