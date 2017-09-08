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Spor

Bodrumspor İnegölspor deplasmanında

BODRUM, (DHA)- TARİHİNDE ilk defa mücadele ettiği 2'nci Lig'de Kırmızı Grup'taki ilk maçında evinde Sarıyer'i 1-0 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumpor, ikinci hafta randevusunda yarın, sezona beraberlikle başlayan İnegölspor'a misafir olacak

08 Eylül 2017 17:47

BODRUM, (DHA)- TARİHİNDE ilk defa mücadele ettiği 2\'nci Lig\'de Kırmızı Grup\'taki ilk maçında evinde Sarıyer\'i 1-0 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumpor, ikinci hafta randevusunda yarın, sezona beraberlikle başlayan İnegölspor\'a misafir olacak.
İnegöl İlçe Stadı\'nda Mustafa İlker Coşkun\'un düdük çalacağı karşılaşma saat 16.30\'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik direktör Ali Merdin, zorlu bir doksan dakikaya çıkacaklarını belirtti, \"İnegölspor\'u yenebilecek güçteyiz. En iyi şekilde maça hazırlandık. Kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz\" dedi.  

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