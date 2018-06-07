Bodrumspor Ahmet Han'la imzaladı

BODRUM, (DHA) - TRANSFERDE Samsunspor\'dan forvet Göksu Türkdoğan\'ı kadrosuna dahil eden TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Sivas Belediyesporlu orta saha Seyid Ahmet Han\'ı renklerine bağlayıp ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Bodrum\'a gelen 24 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Gazi Belediyespor\'da futbola başlayan Ahmet Han, Sivas Belediyespor\'da profesyonel oldu. Geçen sezon 2\'nci Lig\'de Play-Off\'larla birlikte 34 maça çıkan oyuncu 1 gol attı. Bodrumspor, teknik direktör Engin İpekoğlu\'yla da 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamıştı.

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