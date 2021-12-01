Bodrumspor'a kaybeden Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bodrumspor, Medipol Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Medipol Başakşehir, normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta panaltılarda 2. Lig ekibi Bodrumspor'a mağlup olarak kupaya veda etti.

Emre Belözoğlu yönetiminde Medipol Başakşehir, ilk mağlubiyetini 7. maçında Bodrumspor'a karşı aldı.

24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'dan aldığı pasla Bodrumspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ahmed Kutucu, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.

44. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Yekta'nın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahada topa buluşan Medeni, sağ çaprazdan sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 berabere sona erdi.

Bodrumspor, Medipol Başakşehir'e penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak, 5. tura yükseldi.

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Danijel Aleksic ve Alexandru Epureanu penaltı atışından yararlanamadı, Lucas Lima ise atışı gole çevirdi.

Bodrumspor'da ise Sergen Yatağan, Süleyman Güneş ve İmeri penaltı atışını gole çevirirken, Apti Mert Çayir penaltı atışından yararlanamadı.