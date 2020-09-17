Bodrumlulardan ‘Halikarnas Balıkçısı’nın evinin köfteciden müzeye döndürülmesi için belediyeye çağrı

‘Halikarnas Balıkçısı’ olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’da uzun yıllar oturduğu evin köfteci olarak kullanılması yeniden gündeme geldi. Bodrumlular, sosyal medyada eski ve yeni fotoğrafları paylaşılan evin müze olarak kullanılması için Bodrum Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

Adı Bodrum ile özdeşleşen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum’a ilk kez 1925’te İstanbul’dan ‘adli sürgün’ olarak gitmişti. Kabaağaçlı buradaki yazılarında ‘Halikarnas Balıkçısı’ müstear ismini kullandı ve zamanla bu isimle anılır oldu.

Bodrum’da 25 yıl kalan ünlü yazar, bu dönemde yaşadığı iki katlı evi çok sevdi. Daha ilk gördüğü andan itibaren âşık olduğu evine sevgisini Kabaağaçlı, “Avludan denize açılan kapıyı açtım. Hey! Açılan kapı birdenbire gözlerime ve gönlüme açık denizleri, kıyı ve adaları verdi!” satırlarıyla anlatmıştı.

1997’den beri köfteci olarak kullanılıyor

Ara Güler de Kabaağaçlı’nın yazısında muhabbetle andığı evin avlusunu fotoğraflamıştı. İşte o ev 1997’den beri köfteci olarak kullanılıyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, konu önceki gün sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Bodrumlular evin bir an önce aslına uygun hale getirilerek Halikarnas Balıkçısı adına müzeye dönüştürülmesini istedi. Evin bugünkü haline dikkat çeken mimar-restoratör Seda Özen Bilgili, evin aslına uygun restore edilmesi gerektiğini belirtti.

"döşeme kaldırılmalı, balkon parmaklıkları düzeltilmeli"

Bilgili, evin eski bir fotoğrafını da paylaşarak “Halikarnas Balıkçısı’nı evinin önünde gösteren fotoğraftaki gibi; avlunun üstüne atılmış döşemenin kaldırılması, balkon parmaklıklarının ve doğramaların düzeltilmesi, kapıyı bir tabela atılması uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ara Güleri’in objektifinden Halikarnas Balıkçısı’nın ‘avludan denize açılan evi’.