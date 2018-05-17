Bodrumlu Umutcan'ın hedefi altın madalya

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA)

BODRUMLU 14 yaşındaki Umutcan Külek, 5 yıldır yaptığı atletizm sporunda katıldığı 35 yarışın 30\'unda birinci olup, gözünü ay sonunda yapılacak olan Türkiye Atletizm Şampiyonası\'nda kürsüye dikti.

8. sınıf öğrencisi Umutcan, geçen yıl Ortaokullar Arası Puanlı Türkiye Atletizm Şampiyonası\'nda 80 metrede üçüncü olduğunu belirterek, bu yıl hedefini ilk sıra olarak belirlediğini söyledi.

Umutcan\'ı çalıştıran Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Nilay Çakmak Güngör, şampiyonanın 26-27 Mayıs\'ta Denizli\'de yapılacağını ifade ederek, \"Umutcan sadece Bodrum\'un değil Muğla\'nın atletizminde umudu oldu. Çok yetenekli, 5 yıl gibi kısa bir sürede sprint koşularında ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Bodrum\'da bir atletizm pistimiz bile olmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna rağmen çok kısa sürede milli takıma girebilecek seviyede olduğunu kanıtladı\" dedi.

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