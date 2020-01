Bodrumlu rehber ABD'de Anadolu lezzetleriyleTürkiye'yi tanıtıyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUMLU profesyonel turist rehberi Leyla Topal, dört yıl önce evlenip yerleştiği ABD\'nin Wisconsin Eyaleti Madison şehrinde, Türkiye\'nin tanıtımı için gönüllü bir turizm elçisi gibi çalışıyor. Tanıtımlarını iki alanda yoğunlaştıran Topal, hem Wisconsin Üniversitesi\'nde yetişkinlere yönelik \'Türkiye\' konulu dersler veriyor hem de \'Anadolu Yemekleri\' kursları ile ABD\'lilere Türkiye\'yi sevdiriyor.

Bodrum İlçesi\'ne bağlı Bitez Mahallesi\'nde yaşarken ABD\'li finans uzmanı 50 yaşındaki Bart von Zastrow ile evlenerek Wisconsin\'deki Madison şehrine yerleşen profesyonel turist rehberi 48 yaşındaki Leyla Topal, Türkiye tanıtımına ilk olarak San Francisco\'da bulunan South Beach Yacht Club\'da verdiği, \'Bodrum ve Bodrum Guletleri\' temalı sunum ile başladı. Sonrasında Madison\'da iki ayda bir verdiği uygulamalı \'Anadolu Yemekleri\' kursları ile toplam 6 kursta 60 kişiye ulaştı. Her yemek kursunun başlangıcında öncelikle misafirlerine birer Türkiye haritası veren Topal, kısa bir Türkiye tanıtımı ile dersine başlıyor. Devamında Anadolu\'nun uygarlıkların beşiği ve Doğu ile Batı arasında bir köprü olması nedeniyle Türk mutfağının dünyanın sayılı mutfaklarından biri olduğunu vurguluyor. Anadolu mutfağının tarih ve coğrafyaya dayalı zenginliğine değindikten sonra da misafirler uygulamalı yemek kursuna hazır hale geliyorlar. Her seferinde farklı bir yörenin tarihi, kültürü ve lezzetli yemekleri öğreniliyor, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'ya lezzet yolculukları yapılıyor. Muhammara yapılırken Antakya\'nın Hıristiyan dünyasındaki önemi konuşuluyor, Bodrum usulü nohutlu pırasa ve kereviz pişirilirken Kral Mausoleus\'un Mezarı ve St John Sövalyeleri Kalesi, hünkar beğendi hazırlanırken de Topkapı Sarayı ve Osmanlı\'da sofra adabı gibi her seferinde farklı konular işleniyor.

\'BİR ÜLKEYİ TANIMANIN YOLU MUTFAĞINDAN GEÇER\'

1995 yılında başladığı profesyonel turist rehberliği nedeniyle gerek Anadolu\'da gerekse dünyanın birçok ülkesinde gittiği yerlerde her zaman yöresel yemekleri deneyen, araştıran Topal, \"Bir ülkeyi ya da kültürü tanımanın, tanıtmanın yolu o ülkenin mutfağından geçer. Bu kursların sonunda Türk yemeklerinin lezzetine hayran kalan ABD\'liler Türkiye\'yi daha yakından tanımak istiyorlar ve ülkemize olan bakış açıları 180 derece değişiyor. Batı Medeniyeti\'nin iskeletini oluşturan tarihi değerlerin merkezinin Anadolu olduğunu öğrenmek onları şoke ediyor. Heredot\'un Halikarnaslı, Homeros\'un İzmirl), Strabo\'nun Amasyalı, Aziz Paulos\'un Tarsuslu, Noel Baba\'nın Demreli olması, Truva, verimli hilal, Küçük Asya, Çanakkale Boğazı, dünyanın en eski sinagoglarından birinin Salihli\'de olması, \'Hristiyan\' kelimesinin ilk kez Antakya\'da kullanılması gibi hepsinin bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması onları şaşkına çeviriyor. Üzerine de bir dilim baklava, işlem tamam. Şimdi bu ABD\'li Türkiye\'ye gelmeye can atıyor ama vize alamıyor maalesef\" dedi.

BU ÜLKE BİR SERVET VE BİZLERE ATATÜRK\'TEN EMANET

Topal\'ın Türkiye tanıtımlarını yürüttüğü projenin diğer ayağı ise üniversitede her dönem bir ay yetişkinlere verdiği dersler. Haftada bir kez ve 75 dakika olan bu derslerde Anadolu uygarlıklarını anlatan Topal, Türkiye\'nin tarihi ve arkeolojik zenginliğini derinlemesine power point sunumları, broşürler, haritalar, eski şehir planları ile dinleyicilere aktarıyor. Türkiye\'deki tarihi yerlerin sayısının Yunanistan ve İtalya\'nın toplamından daha fazla olduğunu belirten Topal, dinleyicilerin bu derslere katılabilmek için üniversiteye kayıt yaptırıp, 60 dolar bağış yaparak derse katıldıklarını belirterek, \"Mart 2016\'da verdiğim ilk derste bir ay boyunca İstanbul\'un Bizans ve Osmanlı Tarihi\'ni anlattım, dersleri popüler kültür ile renklendirdim. Örneğin, Yerebatan Sarayı\'nı anlatırken 2 dakika da bir film fragmanı gösterdim; James Bond\'un 1963\'te çekilen \'Rusya\'dan Sevgilerle\' filminin Yerebatan sahnelerini izlemek dinleyicileri büyüledi. Sonrasında Hattuşa, Kapadokya\'daki Duvar Resimli Kaya Kiliseleri, Truva, Bodrum ve Mavi Yolculuk diğer bazı konu başlıkları. Bu yılki Eylül 2017 derslerimde ise \'Anadolu\'nun 3 mermer Kenti; Pergamon, Ephesus ve Afrodisias\'ı işledik. Bu derslerde şimdiye kadar toplam 92 kişiye ulaştım. ABD\'liler bu derslerden sonra Türkiye\'ye tatile gelmek istiyorlar; Anadolu turu yapmak, guletle mavi yolculuğa çıkmak ya da sebze-meyve pazarlarını dolaşıp, yemek kursları yapmak istiyorlar. Bu nedenle bir turizmci olarak dileğim bir an önce iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi ve Türk turizminin biran önce hak ettiği noktaya gelmesi\" diye konuştu.

Şu an yaşanan süreçte, ülke olarak yurt dışında her türlü tanıtıma eskisinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğuna da dikkati çeken Topal, \"Ülkesini seven, ülkesindeki değerlerin kıymetini bilen sade bir vatandaş olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Bu ülke bir servet ve bizlere Atatürk\'ten emanet, hep birlikte sahip çıkalım, kıymetini bilelim\" dedi.



