Bodrumlu müzisyen Hollywood'a müzik yaptı

Bodrumlu müzisyen 48 yaşındaki Necmi Cavlı’nın (yanda) İngiltere’de kurduğu ‘Oojami’ adlı müzik grubuyla yaptığı iki eser, dünyaca ünlü aktörler Leonardo DiCaprio ve Russel Crowe’un rol aldığı 100 milyon dolar bütçeli ‘Body Of Lies’ (Yalanlar Üstüne) adlı filmde kullanıldı.Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Russel Crowe’un paylaştığı, bir hafta önce ABD’de gösterime giren 100 milyon dolarlık bütçeli ‘Body Of Lies’ adlı filmde, Bodrumlu müzisyen Necmi Cavlı’nın iki eserinin kullanıldığı ortaya çıktı.Hollywood’ta birçok ünlü filme imza atan Ridley Scott’un yönettiği, Irak Savaşı’nda görev yapan ve yaralanan bir gazetecinin CIA tarafından El Kaide örgütü aleyhine ajanlıkla görevlendirilmesini konu alan filmin üçüncü dakikasındaki ‘Dark Ages’ ve 74'üncü dakikasındaki ‘Wicked and Wild’ adlı parçaların kendisine ait olduğunu belirten Bodrumlu müzisyen Necmi Cavlı, son derece gururlu olduğunu söyledi.Beden eğitimi öğretmeni olduktan sonra 1987 yılında dil öğrenmek için İngiltere’ye gittiğini, evlenip oraya yerleştiğini, 8 yıl önce de ‘Oojami’ adıyla bir grup kurduğunu anlatan Cavlı, şunları söyledi:“Dansçılarla birlikte 14 kişiden oluşan ve keman çalan eşimin de yer aldığı Oojami Grubu ile birçok filmin müziğini yaptık. Son olarak ABD’li bir menejer, şirketimiz aracılığıyla bize bir teklif getirdi. ‘Leonardo DiCaprio ve Russel Crowe’un oynadığı filme müzik yapar mısınız’ dediler. Biz de parayı bile konuşmadan teklifi kabul ettik. İki eserimizin filmde kullanılması bir Türk müzisyen olarak beni çok gururlandırdı.”20 yıl İngiltere’de yaşadıktan sonra eşi 40 yaşındaki Nicola, oğulları 5 yaşındaki Ali ve 7 yaşındaki Zeki ile birlikte geçen yıl Bodrum’a yerleşen Cavlı, filmde kullanılan iki müziğin de yer alacağı ‘Belly Zone’ isimli albümü gelecek yılın başında çıkarıp yaz aylarında konserlerle tanıtacağını söyledi. Cavlı, aynı filmde Barbaros Tapan, Burhan Kalsın, Alex Demir ve Yerman Gür’ün de seslendirme yaparak Türkiye’yi temsil ettiğini belirtti.Sting gibi ünlü şarkıcıların menejerliğini yapan Miles Copeland ile anlaşarak 35 ülkede 300’ün üzerinde underground tarzı konserler verdiğini; Anadolu ezgileri, rock, Türk ve Amerikan folku ile caz türünde eserlerin olduğu 4 albüm çıkardığını anlatan Necmi Cavlı, 3 yıl önce İngiltere’deki ‘London Live’ adlı bir radyo programının 1 yıl boyunca açılış ve kapanış müziğini de kendisinin yaptığını belirtti, İngiltere ve ABD’de çeşitli ödüller kazandığını dile getirdi.