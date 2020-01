Bodrumlu iş adamının kanaryası dünya ikincisi oldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde kanarya tutkunu turizmci işadamı Can Başbayraktar (52), \'Norwich\' cinsi yavru kanaryayla, İtalya\'da katıldığı 66\'ncı Dünya Ornitoloji (kuş bilimi) Şampiyonası\'nda dünya ikinciliğini elde etti.

İtalya\'nın Cesena şehrinde 13-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 66\'ncı Dünya Ornitoloji Şampiyonası\'nda 500\'ü aşkın kategoride 45 ülkeden 32 bin 500 kuş yarıştı. Türkiye\'den de kuş meraklılarının katıldığı yarışmada, Bodrum Serinofil Derneği adına turizmci Can Başbayraktar 5 kanarya ile yarıştı. Başbayraktar\'ın \'Norwich\' cinsi beyaz kanaryası, kategorisinde ikinciliği elde ederek, gümüş madalyayı kazandı. Aynı kategoride birinciliğe bir Portekizli, üçüncülüğe ise Türkiye\'den başka bir kanarya yetiştiricisi layık görüldü.

Kanarya aşığı 2 çocuk babası Can Başbayraktar, \"Yarışmada Norwich cinsinde 300\'e yakın kuş vardı. Norwich cinsinde boyu, duruşu, tüy ve kafa yapısı, göğüs yuvarlaklığı, tünekte duruş açısı, kondisyonu seçim sırasında jürinin değerlendirdiği verilerdir. Bu değerlendirme sonucunda beyaz kanaryamız birçok rakibini geride bırakarak ikinci oldu\" dedi.

Kanaryaları her yıl mart ve nisan aylarında çiftleştirdiklerini belirten Başbayraktar, \"Yavrular elde ediyoruz. Kasım ayından itibaren de bu yavruları şampiyonaya hazırlıyoruz. Bölgesel şampiyonalar da yapılıyor, ama bizler için en önemlisi dünya şampiyonasıdır. Geçen sene de beyaz ve yeşil kanaryada iddialıydık. Bu sene de beyaz kuşumuzun bize kazandırması çok mutlu etti. Aslında iyi bir derece bekliyorduk, ama ikincilik derecesi de beni sevindirdi\" diye konuştu.

