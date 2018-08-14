Bodrumlu eczacı rallide tarihe geçti

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Muğla Bodrum\'da eczacılık yapan Gökçen Kabaş, 1 hafta süren Transanatolia Rallisi\'ni tamamlayan ilk kadın olarak tarihe adını yazdırdı.

Motosiklet, quad, SSV ve otomobil kategorilerinde 35 araç ile toplam 42 yarışçının katıldığı ralli, bu yıl 8\'inci kez düzenlendi. Katılımcılar, İzmir\'den başlayıp Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Afyon, Uşak ve Manisa il sınırlarından geçerek İzmir Selçuk\'taki tarihi Efes Antik Kenti\'nde finişi gördü. 32 yaşındaki eczacı Gökçek Kabaş, 4 Ağustos\'ta başlayıp 11 Ağustos\'ta son bulan yarışta motosiklet kategorisinde 7 gün boyunca 3 bin kilometre sert ve sarp zeminleri aşarak finişe ulaştı.

İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Türkiye\'den 18 yarışçı arasında tek kadın olan Kabaş\'ı finiş çizgisinde ailesi karşıladı. Transanatolia\'ya katılıp tamamlayan ilk ve tek Türk kadını olmayı başaran Gökçen Kabaş, \"Oldukça zor ve yıpratıcı bir 7 gün geçirdim. Yarışların ilk günü 13 saat boyunca motosikletimi kullanmaktan başka bir şey yapmadım. Öyle ki o 13 saatin toplamda yarım saati o da benzin ikmali için durduğumda dinlendim. Ama ilk günden sonra her gün daha da beni kendine çekti. Yarışla, motorumla ve yolu takip ettiğimiz yönlendirici ekipmanımla bütünleştim. Sonunda yarışı tamamlayarak büyük hedefime giden büyük bir adım attım\" diye konuştu.

ŞİMDİKİ HEDEFİ DAKAR

Transanatolia\'yı tamamlayan ilk kadın olan Gökçen Kabaş, hedefini dünyaca ünlü Dakar Rallisi\'ne katılıp yine bir ilki başarmak olarak belirledi. Dakar Rallisi\'ne katılan ilk Türk kadını olmayı planlayan Kabaş\'a bu yolda ünlü yarışçı Juan Pedrero Garcia da destek verdi. Transanatolia Rallisi\'ni geçirdiği kaza sonrası tamamlayamayan Garcia, finiş sonrası Gökçen Kabaş\'ın yanına gelerek, \"Bu yarışı tamamlamak oldukça zordu ve sen bunu başardın. Dakar Rallisi\'nde başarılı olmak konsantrasyon, azim ve kondisyon gerektiriyor. Sende bunların hepsi ile birlikte cesaret de var. Sakın hedefinden vazgeçme\" dedi.

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