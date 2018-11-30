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Bodrum'daki selin bilançosu ağır oldu (4)

DENİZİ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ Bodrum'da meydana gelen selin ardından denizin rengi kahverengiye döndü

30 Kasım 2018 18:05

DENİZİ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ
Bodrum\'da meydana gelen selin ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Dağlardan gelen çamurlu su, Bodrum koylarında denizin rengini değiştirdi. Özellikle Gümbet Koyu\'nda geniş bir alanı kaplayan çamurlu su havadan daha net şekilde görülürken; Bodrum Limanı, Kumbahçe, Bitez ve Ortakent koylarında da benzer görüntüler oluştu.
STAT DA OLUMSUZ ETKİLENDİ
Sel sularından Bodrum Şehir Stadı da nasibini aldı. Sahanın yola bakan kısmında, zeminde bozulmalar oluştu. Soyunma ve idari odalar da sel sularından olumsuz etkilendi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un 6 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu ilk karşılaşmasında Bodrum Şehir Stadı\'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçının burada oynanıp oynanmayacağı ise pazartesi günü yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)

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