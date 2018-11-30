Bodrum'daki selin bilançosu ağır oldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, suların çekilmesiyle birlikte selin bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 3 saat etkili olan sağanağın neden olduğu selde ilk belirlemelere göre 54 ev ve 33 işyerini su bastığı, 100 aracın zarar gördüğü bildirildi. Bodrum Belediyesi ekiplerinin selin ardından başladıkları ve gece boyunca da süren temizlik, su tahliye çalışmalarıyla, selden etkilenen yollar tamamen açılırken, bazı ara sokaklarda temizlik çalışmaların sürüyor.

Bodrum\'da dün denizdeki hortumun ardından saat 14.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağnak, ilçe merkezinin yanı sıra Gümbet, Konacık, Bitez, Ortakent mahallelerinde etkili oldu. Özelikle yüksek kesimlerden gelen sel suları derelerde taşkınlara yol açtı. Rögorlar taştı, cadde ve sokaklar dereye dönerken, su baskınları yaşandı. Sel suları otomobiller ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne kattığı her şeyi sürükledi. Bodrum Belediyesi anonslarla Bodrumluları araçları ile dışarı çıkmalaları konusunda uyardı. Bodrum Belediyesi ekipleri taşkınların yaşandığı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ulusal Medikal Kurtama Ekibi (UMKE), İtfaiye ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi ile çevre ilçelerden gelen takviye ekipler, sel sularının sürüklediği araçlarda mahsur kalanlar ile okullarından sel suları nedeniyle çıkamayan öğrencileri kurtardı.

Bodrum Belediyesi ekipleri selin ardından başladıkları, temizlik ve su tahliye çalışmalarına gece boyunca devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda selden etkilenen yollar tamamen açılırken, bazı ara sokaklarda temizlik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yağmurun durması ve suların çekilmesiyle de selin faturası ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre 54 ev ve 33 işyerini su bastığı bildirildi. Sel sularının sürüklediği 100 araçta da maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Bodrum Kaymakamlığı\'ndan açıklamada, \"Bodrum\'a dün saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında metrekareye 45 kilogram yağmur düştü. Bodrum Belediyesi gece boyunca 521 personeli ile 13 kamyonet, 16 kazıcı- yükleyici, 18 kamyon, 2 grayder ve 40 çift kabin kamyonet, 6 traktörden oluşan toplam 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı\" denildi.



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