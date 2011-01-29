Bodrum'daki selden şans eseri kurtuldular

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SEL SULARI İLE 1 KM. SÜRÜKLENİP MUCİZE ESERİ KURTULDULAR

1000 EV VE İŞYERİ SEL SULARI ALTINDA KALDI



Bodrum'da bu akşam saatlerinde başlayan ve yaklaxşık5saat süren sağanak yağış ilçede hayatı felç ederken Bitez beldesinde kullandıkları 48 VP 133 plakalı otomobil ile Bitez'den dönen iki elektrik işçisi 24 yaşındaki Taner Aydın ile 25 yaşındaki Servet Kosta yaşadıkları korkunç anları DHA muhabirine anlattı. Bitez caddesinde giderken Kocadere' ye sürüklenen ve yaklaşık 1 km. 3 metreye varan azgın sularla sürüklendikten sonra bir ağacın dalına çarparak duran otomobilin kırılan arka camından çıktıklarını belirten Taner Aydın Normal olarak caddede ilerliyorduk, sel suları birden arttı otomobil kontrolden çıktıktan sonra dereye doğru yuvarlanmaya ve sürüklenmeye başladı.Ne yapacağımız şaşırdık aracın içine su dolmaya başlamıştı., kapılar açılmıyordu.Sonra araç bir dala takılıp derenin daraldığı yerde durunca arka camın kırık olduğunu gördük ve hemen dışarı çıkıp ağaca tırmanarak kurtulduk, sürüklendiğimiz yaklaşık 1 km. boyunca saniyelerle ölümle burun buruna geldik o dehşet anları hala aklımızdan çıkmıyor" dedi.Kosta ise Turizmin başkenti Bitez' in en büyük caddesinde otomobil ile giderken sel sularına kapılıp ölümle burun buruna geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Çünkü burası turizm bölgesi,yaşadığımız felaket turizm bölgelerinde alt yapının ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bizim yerimize arabada çocuk veya kadınlar olsaydı kurtulmaları mümkün değildi.Umarım yaşadığımız bu felaket ve mucize kurtuluş yerel yöneticilere ders olur gereken dersi alırlar ve başkaları ölmeden tedbir alınmış olur" dedi.Yaklaşık 5 saat süren sağanakta Bodrum'un şehir merkezindeki Atatürk, Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddeleri sel suları nedeniyle trafiğe kapandı, Bitez, Ortakent-Yahşi ve Gündoğan beldelerinde derelerin taşması sonucu köprüler yıkıldı. Bodrum'un 4 beldesi ile 15 köyünün karayolu bağlantısı koptu.Birçok belde ve köyde elektrikler kesildi. Ev ve işyerlerinde mahsur kalanlar iş makinaları ile kurtarıldı.Yaklaşık binin üzerinde ev ve işyerlerinin sel suları altında kaldığı belirtildi.Yüzlerce evi selsuları bastı, mucize eseri ölen yada yaralanan olmadı. Bazı evlerde sel sularının 2 metre yükseldiği görüldü. Bodrum'da tüm belediyelerin itfaiye zabıta ve trafik polisleri alarma geçirildi. Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler sel sularının girdiği evlerdeki suları boşaltmak için seferber edildi.Onlarca ev ve işyeri sular altında kalırken yarımadada yolların büyük bölümünde hasar meydana geldi, alt yapı büyük hasar gördü.İlçedeki özel işyerlerine ait iş makinaları ve kamyonlardan yardım istendi