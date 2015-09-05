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Dünya
Deutsche Welle

Bodrum'daki mülteci faciasında 4 tutuklama

Bodrum'da aralarında minik Aylan'ın da bulunduğu 12 kişinin boğularak ölümünden sorumlu tutulan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

05 Eylül 2015 01:40


Suriye uyruklu 4 zanlı, 8’i çocuk 12 kişinin öldüğü faciada organizatör oldukları iddiasıyla yakalanmıştı.

"Göçmen kaçakçılığı" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep vermek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine yollandı.

Aylan Kobani'de toprağa verildi

Ölümü dünya genelinde geniş yankı bulan Aylan Kurdi bugün memleketi Kobani'de toprağa verilmişti.

Aylan Kurdi ve onunla birlikte yaşamını yitiren 5 yaşındaki ağabeyi Galip ve annesi Rihan'ın naaşları, kazadan sağ kurtulan baba Abdullah Kurdi tarafından alınarak Şanlıurfa üzerinden Kobani'ye götürülmüştü.

Liderleri de sarstı

Minik Aylan'ın görüntüleri uluslararası liderleri de sarsmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin binlerce Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazırlandığını duyurmuş, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ise gözyaşı dökmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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