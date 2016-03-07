Bodrum'daki muhtarlık seçimlerini Özlem Tekin kazandı

Yaşamını Bodrum'da sürdüren ünlü şarkıcı Özlem Tekin, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası seçildi.

Radikal'in haberine göre, Tekin, bugün yapılan muhtarlık seçimlerinde Gündoğan Küçükbük Mahallesi muhtar adayı Ali Akbulut'un listesinde seçime girdi.

Gündoğan Muharrem Eskiyapan Ortaokulu'nda 3 ayrı sandıkta yapılan ve 3 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre 304 oyla Akbulut kazandı.

Evinden takip etti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle seçime katılamayan Özlem Tekin, seçim sonuçlarını evinden takip etti. Ali Akbulut, seçimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir seçim kampanyası yürüttüklerini söyledi. 14 Şubat'ta ev ev gezerek vatandaşlara gül dağıttıklarını ifade eden Akbulut, "İnsanları mutlu ettik ve onlarda bunun cevabını en iyi şekilde verdi" dedi. Babasının da 25 yıl muhtarlık yaptığını belirten Ali Akbulut, "Ben de babama layık olmak için muhtarlık çalışmasını sürdürmeyi düşünüyorum. Bize destek veren vatandaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akbulut, Özlem Tekin'in sağlık sorunlarından dolayı seçimlere katılamadığına işaret ederek, 500'e yakın kişinin oy kullandığı seçimleri, 250'ye yakın oy farkıyla kazandıklarını ifade etti. Ali Akbulut, şarkıcı Tekin'in de destekleriyle mahallede çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını da sözlerine ekledi.